Le fondateur de Barrick Gold est mort

L'entreprise de Toronto n'a pas précisé la cause du décès. Barrick Gold s'est hissé parmi les plus grands producteurs d'or de la planète sous la direction de Peter Munk.

Peter Munk est né à Budapest en 1927. Il a fui la Hongrie en compagnie de sa famille en 1944, à la suite de l'invasion nazie.

L'homme d'affaires s'est installé à Toronto en 1948, à l'âge de 20 ans, et a mis sur pied plusieurs entreprises avant de finalement fonder Barrick en 1983.

Au fil des années, Peter Munk s'est fait connaître comme l'un des plus célèbres philanthropes du Canada. Il a notamment versé un don de 175 millions à l'Hôpital général de Toronto en 1997.

Selon Barrick Gold, il aurait versé plus de 300 millions à diverses causes et institutions au cours de sa vie.

Il laisse dans le deuil son épouse Melanie, avec qui il était marié depuis 45 ans, ainsi que ses cinq enfants Anthony, Nina, Marc-David, Natalie et Cheyne. Il était aussi grand-père de 14 petits-enfants.