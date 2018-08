Couillard refuse de négocier à la place de la SAQ

Mercredi, les quelque 5500 membres du Syndicat des employés de magasins et de bureaux, affilié à la CSN, tenaient une deuxième journée de grève, puisée dans un mandat de six journées dont ils s'étaient déjà dotés.

La majorité des succursales étaient donc fermées, mais certaines ont pu rester ouvertes, exploitées par des cadres - comme le permet le Code du travail.

Des syndiqués ont manifesté devant les bureaux des ministres des Finances et du Conseil du trésor, avant de converger vers le bureau du premier ministre, au centre-ville de Montréal.

Au cours d'une entrevue, mardi, la présidente du syndicat, Katia Lelièvre, avait justifié le choix de manifester devant les bureaux du premier ministre par le fait qu'il était «le vrai boss» de la Société des alcools.

Interrogé à ce sujet mercredi, alors qu'il rencontrait la presse à Montréal, le premier ministre Couillard a réfuté cet argument, rappelant que la Société des alcools était gérée par un conseil d'administration autonome.

«C'est curieux: des fois, quand ça fait l'affaire du monde, on est le vrai boss; des fois on n'est pas le vrai boss; ça dépend des circonstances. Ici, on a une société d'État avec un conseil d'administration autonome. Ce n'est pas le gouvernement qui négocie avec le syndicat; c'est la SAQ. C'est à eux que revient la responsabilité de conclure une entente avec le syndicat. Et c'est au syndicat que revient la responsabilité de conclure une entente avec leur employeur», a rappelé M. Couillard.

Les négos se poursuivent

Le principal point en litige concerne le travail les week-ends, soit la période la plus achalandée de la semaine.

La question des salaires n'a pas encore été abordée, mais ce n'est pas ce qui pose problème, avait affirmé en entrevue mardi Mme Lelièvre. Le salaire horaire des employés à temps partiel est de 19,33 $ et celui d'un caissier-vendeur à temps plein, au dernier échelon, de 24,81 $.

«En général, oui il y a des choses à améliorer, mais les conditions de travail ne sont pas mauvaises à la Société des alcools du Québec», a conclu M. Couillard.

Les négociations se poursuivront entre les parties jeudi et vendredi. La direction de la SAQ dit travailler fort pour parvenir à une entente avec ce syndicat «le plus rapidement possible».

L'autre grand syndicat à la Société des alcools est le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), plutôt affilié à la FTQ. Il représente les 850 travailleurs des centres de distribution à Montréal et à Québec. Ces syndiqués ont renouvelé leur convention collective pour cinq ans, soit de 2016 à 2020, et ce, sans grève.