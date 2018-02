Loblaw pourra offrir la livraison à des stations de train à Toronto

Les Compagnies Loblaw se sont entendues avec l'agence de transport Metrolinx pour offrir à leurs clients la possibilité de ramasser leurs courses d'épicerie à certaines stations de train Go Transit dans la grande région de Toronto.

L'épicier permettra aux consommateurs, ce printemps, de passer une commande en ligne et de la ramasser à une de cinq stations de train la fin de leur journée de travail du lendemain. Loblaw a l'intention d'élargir ce service à d'autres stations plus tard.

Les produits proviendront de magasins Loblaws et Fortinos situés près des stations de train. Les commandes pourront être ramassées dans un camion de livraison spécial, dans des casiers ou dans un kiosque fermé.

Les cinq stations désignées pour le lancement du service sont celles de Bronte, Oakville, Rouge Hill, Whitby et Clarkson.

Ce service s'inspire du service Cliquez et ramassez de Loblaw, par l'entremise duquel les clients peuvent commander en ligne et ramasser leur épicerie dans plus de 200 magasins à l'échelle nationale.