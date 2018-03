Commerce en ligne: Peter Simons s'associe à un projet de loi de QS

Agrandir

Peter Simons, président et directeur général de La Maison Simons, joint sa voix à Québec solidaire en appuyant un projet de loi pour encadrer le commerce électronique et imposer les lois fiscales québécoises aux entreprises étrangères qui font affaire en ligne dans la province. Il est entouré ici de Gabriel Nadeau-Dubois et d'Amir Khadir.

Photo Caroline Grégoire, Le Soleil