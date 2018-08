Des tuyaux soudés canadiens frappés par des droits tarifaires aux États-Unis

Les États-Unis imposent des droits antidumping préliminaires sur des tuyaux soudés à grand diamètre en provenance du Canada et de cinq autres pays.

Les États-Unis vont commencer immédiatement à collecter 24,38 % en espèces sur les importations en provenance du Canada - qui ont totalisé environ 180 millions $ US en 2017, a annoncé mardi le département du Commerce des États-Unis.

La Chine, la Grèce, l'Inde, la Corée du Sud et la Turquie sont les autres pays visés par ces droits. Les taux vont de 3,45 % pour la Turquie jusqu'à 132 % pour la Chine.

L'Inde est le seul pays sur la liste à avoir exporté plus de tuyaux vers les États-Unis en 2017 que le Canada, soit l'équivalent de 295 millions $ US.

Washington dit avoir déterminé que les exportateurs avaient vendu des tuyaux à un prix inférieur à leur juste valeur aux États-Unis. Le pourcentage final des droits devrait être annoncé en novembre pour la Chine et l'Inde, et en janvier pour le Canada et les autres pays.

Le département du Commerce a expliqué que le droit commercial figurait parmi les priorités de l'administration Trump, soulignant que 120 nouvelles enquêtes avaient été mises de l'avant depuis l'arrivée du président à la Maison-Blanche.

C'est deux fois plus que sous l'administration précédente.

La décision est «décevante», mais elle ne touche qu'un des membres de l'industrie, a affirmé Joe Galimberti, président de l'Association canadienne des producteurs d'acier, qui représente le secteur de la production d'acier primaire, évalué à de 15 milliards $.

M. Galimberti a indiqué que la filiale canadienne d'Evraz North America, une entreprise établie à Chicago, est le seul fabricant de tuyaux soudés à grand diamètre au Canada.

Evraz n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les droits tarifaires.

Un porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a affirmé que le ministère est en contact avec l'exportateur visé et qu'il surveillera la situation.