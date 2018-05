Les ventes des fabricants canadiens ont grimpé de 1,4% en mars

Les économistes misaient plutôt sur une augmentation de 1,2% des ventes, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Un gain notable a été observé dans les ventes de métaux de première transformation, qui ont progressé de 4,2% à 4,4 milliards. Les industries de la sidérurgie et de la production et transformation d'alumine et d'aluminium ont affiché les hausses les plus marquées de leurs ventes en mars. Les ventes des industries des produits métalliques ont grimpé de 4,6% à 3,3 milliards.

Les ventes de produits aérospatiaux et de leurs pièces ont gagné 10,6% à 1,9 milliard, tandis que celles des véhicules automobiles ont diminué de 2,0% à 5,2 milliards.

Exprimées en volumes, les ventes des fabricants ont augmenté de 0,6% en mars.