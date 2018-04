Les ventes au détail ont progressé de 0,4% en février

Les ventes plus élevées chez les concessionnaires d'automobiles neuves et les magasins de marchandises diverses ont été le principal facteur à l'origine de la hausse, selon l'agence fédérale.

Les ventes ont augmenté dans 4 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 47% des ventes au détail. Si l'on exclut les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les ventes au détail ont été stables.

Les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (+1,4%) ont contribué le plus à la hausse exprimée en dollars. Les concessionnaires d'automobiles neuves (+1,8%) et d'occasion (+3%) ont déclaré des hausses après avoir observé des baisses en janvier.

Les ventes dans les magasins de marchandises diverses ont augmenté (+2,0%) pour la quatrième fois en cinq mois. Après trois baisses mensuelles consécutives, les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont augmenté de 2,1%.

Les stations-service (-0,9%) ont déclaré des ventes inférieures pour la première fois depuis juin 2017. Les ventes dans les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires ont baissé de 1,4%. Les ventes des magasins d'alimentation ont diminué de 0,3%.

La croissance des ventes en Ontario (+0,7%) a été à l'origine de la majeure partie de la hausse en février. Les ventes dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto ont augmenté de 0,4%. Il s'agit de la première hausse en quatre mois.

Le Québec (+0,5%), la Nouvelle-Écosse (+3,2%) et la Colombie-Britannique (+0,4%) ont tous déclaré des ventes supérieures en février, après trois baisses mensuelles consécutives. Les ventes dans la RMR de Montréal ont baissé de 0,8%.