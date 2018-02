Budget fédéral: VIA Rail renouvellera sa flotte au complet

Transports Canada recevra l'argent nécessaire pour remplacer l'ensemble de la flotte des wagons et des locomotives de VIA Rail utilisé dans le corridor Québec-Windsor. Le lancement de l'appel d'offres se fera prochainement, indique-t-on au ministère des Finances. L'objectif est de garantir à VIA Rail du matériel confortable, sécuritaire et plus écologique.

Cet appel d'offres imminent tombera à point nommé pour l'usine de Bombardier Transport à La Pocatière qui terminera dans le courant de l'année l'assemblage des derniers wagons Azur pour le métro de Montréal. Rappelons que le contrat de construction des wagons de train léger du Réseau express métropolitain, piloté par la Caisse de dépôt, a échappé à Bombardier.

« Les montants de financement ne sont pas indiqués en raison d'un approvisionnement prochain », lit-on dans le document budgétaire. VIA s'assurera que le matériel retenu est compatible avec son projet de train à grande fréquence (TGF), qui vise à multiplier les départs sur des voies dédiées au transport de passagers.

Le budget prévoit des sommes additionnelles de 8 millions en trois ans pour faire les études portant sur le projet TGF.

Si elles s'avèrent concluantes, le projet pourrait aller de l'avant après 2020-2021.

VIA Rail a réagi favorablement à l'annonce d'Ottawa.

« Le renouvellement de la flotte permettra à VIA Rail d'améliorer considérablement ses services intervilles et de maintenir à long terme le niveau actuel de service dans le corridor Québec-Windsor », a affirmé le transporteur dans un communiqué en début de soirée.

« VIA Rail se dotera d'une flotte moderne en vue d'assurer un service encore plus sûr, plus rapide, plus fréquent, plus accessible et plus respectueux de l'environnement. »