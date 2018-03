Renégociation de l'ALENA: Washington tape du pied

« Vrais progrès »

Après une semaine de négociations intensives, Robert Lighthizer a estimé hier que de « vrais progrès » avaient été réalisés à Montréal. Il en a profité pour pousser le Mexique et le Canada à presser le pas des négociations au cours des prochaines semaines. « Nous devons à nos citoyens, qui traversent une période d'incertitude, de progresser beaucoup plus rapidement », a-t-il lancé pendant une conférence de presse conjointe avec ses homologues du Canada et du Mexique. Washington souhaite reprendre le dialogue « de façon urgente » avec ses partenaires en vue de faire avancer les dossiers les plus chauds avant la prochaine ronde officielle de négociations de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA), prévue à la fin de février à Mexico.

Avancées et reculs

Robert Lighthizer a souligné que « les États-Unis considèrent l'ALENA comme très important », un discours qui tranche avec plusieurs déclarations de son président. Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'enclencher une procédure de retrait de l'ALENA, qualifiant au passage l'entente d'« horrible ». À Montréal, les négociateurs des trois pays ont conclu avec succès la renégociation de l'un des 30 chapitres de l'ALENA, sur les règles anticorruption, et plusieurs autres dossiers seraient près d'être finalisés. Les enjeux les plus corsés sont toutefois loin d'approcher d'un règlement, et Robert Lighthizer a rejeté du revers de la main des propositions canadiennes dans le secteur névralgique de l'automobile.

Règles d'origine

Les États-Unis réclament une forte augmentation du pourcentage de pièces nord-américaines - et surtout fabriquées aux États-Unis - dans les véhicules manufacturés dans la zone ALENA, demande qui a été jugée irrecevable par le Canada. Les négociateurs canadiens ont proposé une solution « créative » afin de contourner le problème, suggérant d'inclure les dépenses de recherche et développement et de propriété intellectuelle dans le calcul du contenu nord-américain. Robert Lighthizer a rejeté net cette proposition. Il estime qu'elle entraînerait une diminution des emplois automobiles aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « C'est l'inverse de ce que nous essayons de faire », a-t-il lancé.

Guerre de chiffres

Utilisant des statistiques canadiennes, Robert Lighthizer a aussi tenté de démontrer à quel point le commerce canado-américain était inéquitable. Il a souligné que le Canada avait vendu pour 298 milliards US de marchandises aux États-Unis en 2016, alors qu'il en a acheté pour seulement 210 milliards US, ce qui laisse les Américains avec un déficit commercial de 87 milliards US. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a fait l'exercice inverse quelques minutes plus tard. Citant des données américaines, elle a rappelé que les échanges totaux entre les deux pays - incluant les services - avaient totalisé 635 milliards US en 2016, soit un surplus de 8 milliards en faveur des États-Unis. « C'est tout près de l'équilibre, mais c'est tout de même un petit déficit en défaveur du Canada », a-t-elle dit alors que son homologue américain se tenait juste à côté.

Plainte devant l'OMC

Le responsable américain du commerce a par ailleurs dénoncé publiquement la plainte logée par le Canada devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il y a quelques semaines. Robert Lighthizer a utilisé des mots durs pour qualifier cette plainte canadienne, qui faisait état de droits compensateurs injustifiés. « Nous considérons bien sûr ce dossier comme frivole, ça nous fait aussi nous demander si toutes les parties sont vraiment déterminées à entretenir des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques. » Malgré les commentaires acerbes de son homologue, Chrystia Freeland a estimé que la plainte de l'OMC constituait un dossier distinct de celui de l'ALENA. Questionnée à ce sujet pendant une conférence de presse séparée, elle s'est dite prête à négocier « dès aujourd'hui » avec Washington au sujet des droits compensateurs qui touchent le bois d'oeuvre canadien.

Mexico fin février

Ildefonso Guajardo, secrétaire de l'Économie du Mexique, a souligné hier que la renégociation de l'ALENA « reste une haute priorité nationale dans nos trois pays ». Il a salué les progrès accomplis à plusieurs tables de négociation, incluant celles sur les télécommunications et les mesures sanitaires. La prochaine ronde de discussions est prévue à Mexico à la fin de février entre les trois pays, et une huitième devrait se tenir aux États-Unis d'ici avril. Chrystia Freeland a refusé de « spéculer » sur la date butoir visée par Washington pour régler le dossier épineux de l'ALENA. Elle a avancé qu'Ottawa était bien préparé à toutes les éventualités.