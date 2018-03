Le PIB demeure essentiellement inchangé en octobre

Les analystes misaient en moyenne sur une croissance de 0,2 % du PIB par rapport à septembre, en se fiant aux données économiques récemment publiées pour le mois d'octobre.

Statistique Canada a indiqué vendredi que les industries productrices de biens avaient affiché une diminution de 0,4 % comparativement aux données de septembre, tandis que les industries productrices de services ont enregistré une augmentation de 0,2 %.

Comparativement à octobre 2016, le PIB du Canada a crû de 3,4 %, a ajouté l'agence fédérale.

Selon Nick Exarhos, économiste de la Banque CIBC, «le moral était très bon» avant le rapport de vendredi, mais les solides ventes des détaillants et des grossistes, dont les résultats avaient été dévoilés plus tôt cette semaine, n'ont pas eu l'effet de valeur ajoutée espéré sur la croissance du PIB.

Statistique Canada a indiqué que la valeur du commerce de gros avait progressé de 1,4 % par rapport au mois de septembre, tandis que celle du commerce de détail avait gagné 1,1 %.

«Ensemble, elles ont contribué au PIB à hauteur d'à peine plus d'un cran, environ la moitié de ce qui était attendu avant la publication de ce rapport», a écrit M. Exarhos dans une note à ses clients.

L'économiste a ajouté que le secteur de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz avait été plus faible que prévu, malgré certains rapports témoignant d'une solide production.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a reculé de 1,1 % en octobre.

L'agence a indiqué que neuf des 20 secteurs industriels qu'elle analyse avaient affiché une croissance en octobre, incluant le secteur manufacturier, qui a pris 0,1 %.

«À l'exception de la fabrication, la production dans toutes les industries productrices de biens a reculé», a noté Arlene Kish, directrice des études économiques canadiennes chez IHS Markit.

Statistique Canada a cependant noté un repli de 1,1 % du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

«Le ralentissement imposé par l'industrie de l'activité d'extraction de pétrole, de gaz naturel et des mines était essentiellement lié aux opérations de maintenance des activités pétrolière non conventionnelles (...) Cependant, il faut noter que l'extraction minière et l'exploitation en carrière, ainsi que les activités de soutien pour tout ce secteur, ont aussi reculé pendant ce mois», a écrit Mme Kish.

Des contractions ont aussi été observées dans les secteurs de la construction (en baisse de 0,1 %) et de services publics (en baisse de 1,3 %).