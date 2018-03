Le nombre de prestataires d'assurance-emploi a chuté en septembre

Le nombre de personnes touchant des prestations régulières d'assurance-emploi a diminué de 11 600 (-2,2 %) en septembre pour s'établir à 509 900, a révélé jeudi Statistique Canada. Cette diminution fait suite à un recul semblable enregistré le mois précédent (-2,4 %) et poursuit une tendance à la baisse amorcée en octobre 2016.

Le nombre de prestataires a baissé dans six provinces, notamment en Colombie-Britannique (-5,9 pour cent) et en Alberta (-5,2 %).

Des baisses ont également été constatées en Saskatchewan (-3,3 %), au Manitoba (-2,2 %), en Ontario (-2,0 %) et au Québec (-1,9 %). Par ailleurs, des hausses ont été enregistrées à l'Île-du-Prince-Édouard (+7,4 %), au Nouveau-Brunswick (+1,6 %) et en Nouvelle-Écosse (+1 %).

Au Québec, 128 100 personnes ont touché des prestations d'assurance-emploi en septembre, ce qui représente une baisse de 1,9 % par rapport à août. Des reculs ont été enregistrés dans l'ensemble de la province, notamment dans les RMR de Saguenay (-15,0 %) et de Québec (-4,0 %).

En Ontario, le nombre de prestataires a fléchi de 2600 ou de 2 % pour s'établir à 129 800, surtout en raison des baisses observées dans les RMR (-2,8 %). Bien que les reculs les plus marqués aient été observés à Windsor (-8,4 %), à Hamilton (-8 %) et à Barrie (-6,1 %), plus de la moitié de la diminution enregistrée à l'échelle provinciale s'explique par la baisse du nombre de prestataires (de 1700 ou de 3,5 %) à Toronto.

En septembre, le nombre de prestataires d'assurance-emploi au Nouveau-Brunswick a crû de 1,6 % en septembre par rapport au mois précédent, s'établissant à 32 300, surtout en raison des augmentations enregistrées dans les AR (+7,8 %). Dans la RMR de Moncton, le nombre de prestataires a diminué de 2,1 %.

En Nouvelle-Écosse, le nombre de prestataires a augmenté de 1 % pour atteindre 27 900. Les hausses observées dans l'ensemble de la province ont été contrebalancées en partie par un repli enregistré dans la RMR d'Halifax (-3,7 %).