Hausse de l'indice des prix à la consommation de 0,2% en septembre

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a progressé de 0,2% en septembre, ce qui représente une hausse identique à celle enregistrée en août, selon l'agence fédérale.

Les prix de six des huit composantes principales ont augmenté au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre, les indices des prix des transports et du logement ayant contribué le plus à la hausse d'une année à l'autre.

Les prix à la consommation des aliments ont progressé de 1,4% d'une année à l'autre en septembre, après avoir connu une hausse de 0,9% en août.

Les prix à la consommation ont augmenté davantage d'une année à l'autre en septembre qu'en août dans sept provinces, tandis que deux provinces ont enregistré des ralentissements.

Au Nouveau-Brunswick, les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% d'une année à l'autre en septembre, après avoir connu une hausse de 1,8% en août.