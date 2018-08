Québec investit 1,6 million dans la formation d'employés d'une division d'Olymel

Québec a annoncé lundi un investissement de plus de 1,6 million dans le programme de formation de la main-d'oeuvre d'Atrahan Transformation, une division d'Olymel à Yamachiche, en Mauricie.

Selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, cette aide financière devrait contribuer au maintien de 720 postes et à la création de 314 emplois dans la région.

La division d'Olymel est spécialisée dans l'abattage et la découpe de porcs, et ses produits sont distribués dans plus de 50 pays.

Atrahan aura investi d'ici 2020 plus de 110 millions pour le développement de nouveaux marchés étrangers, notamment en Asie. Elle procède actuellement à un agrandissement de son usine, ce qui devrait lui permettre d'augmenter son volume de production.

Au printemps, 2019, l'usine d'Atrahan comptera plus de 1000 employés, a souligné dans un communiqué le député de Maskinongé, Marc Plante.

Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a précisé que l'investissement de lundi s'inscrivait dans le cadre de la stratégie nationale sur la main-d'oeuvre 2018-2023 du gouvernement, qui prévoit des investissements de près de 1,3 milliard pour des mesures visant notamment à favoriser le développement des compétences des travailleurs.