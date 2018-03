Acquisition en Australie: Saputo tente de rassurer les autorités

Saputo pourrait se départir d'une importante usine en Australie afin d'apaiser les craintes des autorités réglementaires si son offre visant à acquérir Murray Goulburn, le plus important producteur laitier de ce pays, se concrétise.

La multinationale québécoise propose 1,3 milliard CAN pour avaler la coopérative australienne, mais l'agence responsable de la concurrence et de la défense des consommateurs craint que la transaction fasse dégringoler les prix offerts aux producteurs laitiers.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Saputo a dit lundi avoir entamé des discussions avec les autorités australiennes en vue d'une éventuelle vente de l'usine de Koroit, située dans l'État de Victoria, et qui est au coeur des préoccupations.

Advenant une transaction, Saputo contrôlerait plus des deux tiers de la capacité de transformation dans cette région du pays, ce qui, selon l'agence, pourrait paver la voie à une baisse des prix qui pourraient être payés aux fermiers.

Le régulateur australien doit rendre une décision finale vers la fin mars.

Éprouvant des difficultés financières, Murray Goulburn, qui compte environ 2300 employés en plus d'exploiter 11 usines de fabrication en Australie ainsi qu'en Chine, misait sur l'offre de Saputo pour redresser son bilan.

Au cours de l'exercice 2016-2017, la coopérative australienne avait généré des ventes annuelles d'environ 2,5 milliards CAN, mais avait affiché une perte nette de quelque 370 millions CAN. À cause de sa situation, Murray Goulburn avait réduit les prix offerts aux fermiers pour leur lait, ce qui avait incité plusieurs d'entre eux à se tourner vers d'autres clients.

Déjà présent aux États-Unis et en Argentine, Saputo avait mis le pied dans le marché australien en 2014 grâce à l'acquisition de Warrnambool Cheese & Butter.