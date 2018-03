Le profit de Saputo recule au 2e trimestre

L'entreprise montréalaise a engrangé un bénéfice net de 185,2 millions $, soit 47 cents par action, comparativement à celui de 191,8 millions $, ou 48 cents par action, de la même période en 2016.

Les revenus trimestriels de Saputo ont grimpé à 2,88 milliards $, alors qu'ils avaient été de 2,85 milliards $ un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires des activités canadiennes de Saputo a souffert d'une baisse des volumes de ventes et d'une combinaison de produits «défavorable», a expliqué le producteur alimentaire. Aux États-Unis, les revenus ont grimpé avec le prix moyen du beurre, ainsi qu'une hausse des volumes de ventes et d'une hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers.

La fluctuation du dollar canadien a eu une incidence négative d'environ 78 millions $ sur les revenus du plus récent trimestre, a précisé Saputo.

Le conseil d'administration de Saputo a approuvé le versement, le 15 décembre, d'un dividende de 16 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 5 décembre.