La valeur des familles canadiennes a progressé en 2016

La médiane pour 2016 était plus du double de celle enregistrée en 1999 (144 500 $).

Les familles canadiennes comprennent les familles de deux personnes ou plus ainsi que les personnes seules. La valeur nette correspond à la différence entre les actifs et les dettes d'une famille.

Le logement représente à la fois le principal actif et la principale dette des Canadiens. En 2016, 61,7% des familles canadiennes ont déclaré leur résidence principale comme actif, et 57,3% d'entre elles ont indiqué détenir une hypothèque sur leur résidence principale.

Dans l'ensemble, 29,6% des familles canadiennes étaient exemptes de dettes en 2016. La proportion était la plus élevée parmi les familles ayant une personne âgée à leur tête, 58% de celles-ci n'ayant aucune dette. Il s'agit d'une diminution par rapport à 1999, alors que 72,6% des familles ayant une personne âgée à leur tête étaient exemptes de dettes.

Parmi les provinces, c'est au Nouveau-Brunswick que la valeur nette médiane des familles a été la plus faible (158 400 $).

Parmi les plus grandes régions métropolitaines de recensement, Vancouver a enregistré la valeur nette médiane des familles la plus élevée en 2016, celle-ci s'élevant à 434 400 $. Cela représente plus du double de la valeur déclarée par les familles de Montréal (170 000 $).

La valeur totale des actifs détenus par les Canadiens en 2016 s'est élevée à 1200 milliards de dollars. La valeur médiane des actifs totaux des familles s'est accrue de 12,4% pour passer de 391 700 $ en 2012 à 440 200 $ en 2016.