Facebook s'installe en face du Centre Bell

Toutefois, contrairement à ce qu'on a écrit plus tôt aujourd'hui, WeWork ne louera pas le 7e étage de l'édifice L'Avenue pour ce faire.

WeWork y occupe déjà les étages 4, 5 et 6, pour près de 60 000 pieds carrés. La société avait bel et bien une option sur le 7e étage, mais elle ne l'a pas renouvelée en janvier dernier.

C'est le gestionnaire de la partie commerciale et de bureaux de L'Avenue, la société Bentall Kennedy qui a communiqué avec La Presse pour préciser l'information. «J'ai le mandat de louer le 7e étage et je ne veux pas que le marché croie que l'étage n'est pas disponible», dit Robert Giglio, vice-président, Location.

L'Avenue est un immeuble mixte de 50 étages qui a une valeur de 450 millions de dollars. Il est situé au 1275, avenue des Canadiens-de-Montréal, face au Centre Bell.

Né à New York en 2010, WeWork est un espace de travail collectif qui fournit bureau, espace, services et communauté aux travailleurs.

La société est le principal occupant de la composante bureaux de l'immeuble, nouvellement construit. Un supermarché Provigo est le principal locataire de l'espace commercial. Les étages supérieurs sont aménagés en copropriétés résidentielles.

Outre les bureaux de L'Avenue, WeWork loue deux étages à la Place ville Marie depuis le 1er mars 2016.

UNE TRENTAINE DE SCIENTIFIQUES

Le 15 septembre dernier, Facebook a annoncé l'ouverture d'un laboratoire en intelligence artificielle (IA) en présence du premier ministre Justin Trudeau. Il voit le jour grâce à un investissement de 7 millions. Montréal devient le quatrième laboratoire en IA de Facebook, après ceux de New York, Paris et San Francisco.

Selon les renseignements divulgués à l'événement de presse, le laboratoire emploie actuellement une dizaine de personnes. À terme, il comptera une trentaine de scientifiques. Il est dirigé par Joëlle Pineau, professeure à McGill et codirectrice du Reasoning and Learning Lab, un laboratoire de recherche sur le rayonnement et l'apprentissage.

Nos appels chez Mme Pineau et chez WeWork n'ont pas eu de suite.

En un an, Montréal a été le théâtre de deux autres investissements majeurs en IA. Google a annoncé l'ouverture d'un centre de recherche, et Microsoft a acquis la jeune pousse montréalaise Maluuba.