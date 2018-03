Royal Victoria: McGill veut un pavillon pour le développement durable

L'Université McGill veut transformer le Royal Victoria, un prestigieux hôpital montréalais qui a fermé ses portes en 2015 à la suite de l'ouverture du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), en un nouveau pavillon consacré au développement durable et aux politiques publiques liées au développement durable.

Il y a plusieurs mois, l'Université McGill a présenté la version définitive de son projet au gouvernement du Québec. L'université montréalaise espère s'entendre avec Québec d'ici l'été. Il s'agit d'un projet majeur de plusieurs centaines de millions de dollars, qui comprend la restauration du pavillon principal du Royal Victoria, un bâtiment patrimonial.

Financement

McGill souhaite que Québec finance la grande majorité du projet - comme c'est le cas avec tous les nouveaux pavillons universitaires -, mais est aussi prête à investir de ses propres fonds dans ce projet afin de récupérer le site patrimonial situé sur son campus, au flanc du mont Royal.

Dans le cadre de la proposition de McGill, Québec lui donnerait le terrain du Royal Victoria. Le célèbre hôpital est la propriété de Québec, qui assure les coûts de maintien en état de cet édifice inutilisé depuis 2015.

Avec ce nouveau pavillon du Royal Victoria, l'université aimerait favoriser des espaces communs, notamment pour des projets de recherche, particulièrement en génie, en environnement et en sciences humaines. Le projet de McGill comprend des pôles de recherche, la création d'instituts et de centres de recherche, ainsi que des espaces communs pour l'enseignement et la recherche.

Manque de salles de cours

Aucune faculté de l'Université McGill ne serait déménagée de façon permanente dans le nouveau pavillon du Royal Victoria. Pourtant, l'Université McGill manque actuellement de salles de cours sur son campus au centre-ville. En cinq ans, l'université a doublé l'espace qu'elle loue ailleurs au centre-ville pour ses cours. En 2017-2018, McGill a loué pour 290 000 pi2, pour un coût total de 10,4 millions de dollars. En 2012-2013, McGill louait pour 136 701 pi2, pour un coût total de 3,5 millions.

L'Université McGill a décliné notre demande d'entrevue et n'a pas voulu faire de commentaires hier sur le dossier. Elle pourrait toutefois dévoiler certains détails de son projet dès aujourd'hui, alors que son vice-principal à l'administration et aux finances, Yves Beauchamp, prononcera une conférence sur le projet du « Nouveau Vic » dans le cadre d'un sommet sur les grands projets à Montréal organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Projet « en analyse »

Le gouvernement du Québec n'a pas commenté le dossier. « Le projet est actuellement en analyse », dit Anne Marie Dussault Turcotte, attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Hélène David.

En 2015, Québec et McGill ont financé conjointement une étude de faisabilité sur la transformation de cette « institution phare de Montréal ». L'étude a coûté 8 millions de dollars. La principale et vice-chancelière de l'Université McGill, Suzanne Fortier, voulait un « projet rassembleur pour les Montréalais ». McGill espérait alors que les travaux pourraient commencer en 2021, à temps pour le 200e anniversaire de la fondation de l'hôpital Royal Victoria.