Québec répond à Brian Mulroney: «impensable» d'abolir la gestion de l'offre

(Québec) Contrairement à Brian Mulroney, qui plaide pour que le Canada abolisse la gestion de l'offre pour le lait, les oeufs et la volaille, le gouvernement Couillard juge que cette idée est «impensable» et promet plutôt de défendre ce modèle «coûte que coûte».

Ces derniers mois, l'ancien premier ministre du Canada - qui conseille le gouvernement Trudeau sur ses relations avec les États-Unis, depuis l'élection de Donald Trump - milite pour qu'Ottawa mette fin à la gestion de l'offre moyennant de «généreuses compensations» aux agriculteurs canadiens.

Selon des informations publiées par La Presse, le ministère fédéral des Finances travaille ces jours-ci sur plusieurs scénarios concernant la gestion de l'offre au pays dont l'un d'eux inclut entre autres son abolition graduelle. À ce jour toutefois, Ottawa a toujours défendu publiquement la gestion de l'offre.

«Nous avons toujours défendu vigoureusement le système de gestion de l'offre et nous continuerons de le faire coûte que coûte, a déclaré via Twitter le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Les intérêts de nos agriculteurs et de leurs familles en dépendent.»

«[La gestion de l'offre], ça fait parti de la définition même du secteur agricole au Québec. C'est impensable [de ne pas la] défendre», a complété lors d'une mêlée de presse le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao.

«M. Mulroney n'est pas au gouvernement [et] la position du gouvernement fédéral est très claire là-dessus. (...) La gestion de l'offre, c'est quelque chose à défendre», a-t-il ajouté.