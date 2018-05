L'ex-libérale Marguerite Blais candidate pour la CAQ

Le premier ministre Philippe Couillard avait sondé l'intérêt de Mme Blais à se présenter à nouveau sous la bannière libérale, lors d'une rencontre jeudi dernier. Mais l'ancienne animatrice télé, «tiraillée», a finalement décliné la proposition et a plutôt retenu celle que lui avait faite le chef caquiste François Legault.

«J'ai écouté mon coeur», a-t-elle résumé lors d'un entretien avec La Presse mardi. «Je ne pensais pas revenir en politique, ce n'était pas mon plan de match. Je reviens pour la cause des aînés et des proches aidants.»

Elle se présentera dans la nouvelle circonscription de Prévost, dans les Laurentides. Elle réside à Saint-Hippolyte depuis plusieurs années.

Lors de sa démission en 2015 à titre de députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Marguerite Blais avait reproché au PLQ de l'avoir poussée vers la sortie. Ce n'est pas le seul facteur, mais le refus de Philippe Couillard de la nommer ministre avait pesé lourd dans la décision de Mme Blais de quitter la vie politique. Elle avait perdu son mari, emporté par le cancer, quelques mois auparavant.

«Je ne parlerai jamais contre le Parti libéral, a dit mardi Mme Blais, qui a été ministre des Aînés sous Jean Charest. Je ne suis pas quelqu'un qui lave quoi que ce soit sur la place publique.»

Elle a néanmoins déploré que l'enjeu des aînés soit négligé. «Les gens disent: "on ne parle plus des aînés, on ne s'en occupe plus. Pourquoi vous ne revenez pas?" Bien, c'est pour ça que je reviens. (...) On est la deuxième société au monde à vieillir le plus rapidement. Il y a entre 1,6 et deux millions de proches aidants au Québec, et il n'y a rien qui se passe! Il faut qu'il y ait des politiques pour ça, il faut qu'il y ait de véritables enjeux de société qui soient débattus. J'ai eu plus qu'une écoute attentive» de la part de la CAQ à ce sujet.