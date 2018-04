Allégations visant Gerry Sklavounos: une jeune militante se confie

(Québec) Gerry Sklavounos aurait invité une militante libérale de 15 ans à son bureau de l'Assemblée nationale pour ensuite lui empoigner la cuisse, lui demander si elle avait déjà eu une relation sexuelle et l'embrasser contre son gré. Il l'aurait invitée à souper et aurait suggéré qu'ils se rendent ensuite dans sa chambre.

Maude-Félixe Gagnon a raconté à La Presse, jeudi, les gestes dont elle dit avoir été victime de la part du député de Laurier-Dorion en 2015, au moment où elle était mineure.

C'est notamment sur la foi de son témoignage que les autorités du Parti libéral du Québec (PLQ) avaient décidé de ne pas permettre à Gerry Sklavounos de réintégrer son caucus l'an dernier même si l'élu n'avait pas été accusé dans le dossier d'Alice Paquet, a confirmé une source libérale. Cette dernière précise que le récit de Mme Gagnon avait été jugé « crédible ».

Gerry Sklavounos n'a pas donné suite à nos nombreux appels visant à connaître sa version des faits. Il était présent cette semaine à l'Assemblée nationale, où il siège à titre de député indépendant depuis son expulsion du caucus libéral en 2016. Joint une première fois dès mercredi soir, son avocat n'a pas émis de commentaires.

Maude-Félix Gagnon n'a pas porté plainte à la police.

« Je n'ai pas besoin de la lourdeur d'un processus judiciaire présentement dans ma vie. J'ai autre chose à gérer et j'ai besoin de me concentrer sur le positif. Je n'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. » - Maude-Félixe Gagnon

Aujourd'hui âgée de 18 ans, elle siège au comité à la condition féminine de la Commission jeunesse du PLQ. « On choisit ses combats. J'ai choisi de ne pas porter plainte, mais j'ai choisi de le vivre autrement et de faire en sorte que, si possible, ça arrive moins, que ça n'arrive pas, de protéger nos filles et nos militantes. »

LA VERSION DE LA PRÉSUMÉE VICTIME

Maude-Félixe Gagnon s'est fait connaître dans le monde politique en 2013, à l'âge de 13 ans. Elle avait annoncé sur les réseaux sociaux son changement d'allégeance, du Parti québécois au Parti libéral du Québec. Elle se disait déçue de décisions du gouvernement Marois. Sa sortie lui avait valu des insultes sur Twitter. Des élues libérales, dont Christine St-Pierre, lui avaient apporté leur soutien.

À la fin d'avril 2015, Maude-Félix Gagnon se serait ainsi rendue avec un ami à l'Assemblée nationale, comme il lui arrivait de le faire à l'occasion, pour assister à la période des questions. Elle aurait croisé Gerry Sklavounos dans le hall de l'hôtel du Parlement, près de la cafétéria. Elle lui avait déjà parlé à l'occasion d'événements partisans, à partir de 2013. « Il m'a dit : "Ce serait cool que tu viennes voir le bureau du leader adjoint [du gouvernement]. On pourrait jaser" », raconte-t-elle.

Elle serait passée au bureau du député en fin d'après-midi, seule. Son ami était « parti prendre le train pour rentrer à Montréal », précise-t-elle. La Presse a joint cet ami jeudi. Il a confirmé les faits, ajoutant que Maude-Félixe Gagnon lui avait raconté sa mésaventure avec le député.

Dans son bureau en cette fin d'avril 2015, le député aurait invité à souper Maude-Félixe Gagnon, alors élève de quatrième secondaire. « Je lui ai dit : "Ce serait le fun que je demande à ma mère [avant]." »

La remarque ne l'aurait pas refroidi, selon elle. Il lui aurait suggéré de se rendre après le repas dans son appartement situé au-dessus du restaurant Louis-Hébert, sur la Grande Allée. « On pourrait monter jouer aux échecs dans ma chambre », aurait-il déclaré. Elle lui aurait répondu « dans [sa] splendide naïveté » : « Je ne sais pas jouer aux échecs. »

« C'est un beau monsieur, il en impose, il dégage, mais j'étais loin dans ma tête de penser à ça », dit-elle.

Puis le député aurait « mis la main sur [sa] cuisse ». « C'était un contact physique non désiré », précise-t-elle. « Il a eu des questions personnelles, très personnelles, sur ma vie sentimentale, sur mes expériences, sur ce que j'avais vécu précédemment, peut-être, avec des garçons », allègue-t-elle. « Il a fini par me poser la question : "Est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un ?" »

Il se serait ensuite « approché, j'ai figé, il m'a embrassée » sur la bouche. « Ce n'était pas voulu. »

« J'ai fini par partir, mais il fallait qu'il me raccompagne. Je ne pouvais pas me promener librement [dans les corridors du parlement]. J'ai probablement dit quelque chose comme : "Faut que j'aille prendre mon bus, sinon je vais arriver en retard pour le souper." C'est sûr que j'ai dit quelque chose du genre. » Elle serait finalement rentrée chez ses parents. « J'ai fait comme si rien ne s'était passé. »

DES TEXTOS « DÉPLACÉS »

Dans les mois suivants, « j'ai eu droit à d'autres invitations à souper que j'ai toujours déclinées dans le plus grand des respects ». Elle ajoute que le député lui aurait également envoyé des textos « déplacés ». Il lui aurait demandé son numéro de téléphone à la fin de 2014 ou au début de 2015 « en me disant que c'était pour me souhaiter bon anniversaire quand ce serait le temps. Je lui ai donné ».

La Presse a vu des documents présentant des communications lancées par M. Sklavounos qui sont contemporaines aux faits allégués.

Environ deux semaines avant que n'éclate l'affaire Alice Paquet, en octobre 2016, le député Sklavounos « m'a appelée et il m'a demandé comment j'allais, ce qui se passait dans ma vie. Je lui ai dit que ça allait, et c'est resté courtois. Après, on ne s'est pas reparlé ».

Maude-Félixe Gagnon s'est confiée à quelques proches, en particulier dans la foulée de l'affaire Alice Paquet. Rappelons que cette dernière alléguait avoir été agressée sexuellement par le député Sklavounos, qui n'a fait l'objet d'aucune accusation.

On lui aurait conseillé de consulter le whip en chef du gouvernement, Stéphane Billette, et la présidente du caucus, Nicole Ménard. Elle n'aurait pu avoir recours à la politique sur le harcèlement de l'Assemblée nationale, puisqu'elle n'est pas une employée politique. « Stéphane a essayé très fort que je puisse en bénéficier, mais il n'y avait aucun moyen que ça se fasse. On m'a [orientée vers] des services d'aide. » Elle aurait consulté des spécialistes.

La Presse a vu des échanges de messages entre Maude-Félixe Gagnon et une officielle du PLQ, qui lui assurait son soutien indéfectible. Cette même personne a pris connaissance des textos de M. Sklavounos en février 2017, a-t-on pu constater.

C'est au début de ce même mois que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu, après une enquête policière, que M. Sklavounos n'avait commis « aucun acte criminel » à l'endroit d'Alice Paquet. Une possible réintégration du député au caucus libéral a alors été évoquée.

« J'ai relancé les gens avec qui j'avais déjà parlé juste pour demander : "Heille, est-ce que je dois me préparer à son retour ? Faites juste m'avertir, s'il vous plaît." On m'a répondu relativement rapidement : "Il ne reviendra pas, ne t'en fais pas, on va s'assurer qu'il ne revienne pas." » - Maude-Félixe Gagnon

Le PLQ a effectivement refusé de le réintégrer. La Presse a vu un message signé par une officielle du PLQ et envoyé à Maude-Félixe Gagnon lui confirmant que plusieurs faits portés à l'attention du parti, dont son témoignage, avaient mené à la décision.

Mais à l'automne 2017, Gerry Sklavounos dit espérer à nouveau un retour au caucus libéral. Maude-Félixe Gagnon ne relance pas le parti, considérant que les chances de l'élu étaient nulles. Le PLQ lui a en effet opposé une fin de non-recevoir, sans en préciser les motifs publiquement. TVA rapportait alors que la décision était justifiée par une allégation qui n'était pas connue du public à ce moment : M. Sklavounos aurait tenté des rapprochements avec une jeune militante de 15 ans trois ans auparavant.

« C'était bien moi », a révélé Maude-Félixe Gagnon sur Facebook mercredi soir. « Presque trois ans après les faits, je suis enfin en paix avec ce qui s'est passé, a-t-elle écrit. Non, ce n'est pas de ma faute, non je n'ai pas couru après, non ce n'est pas moi qui ai quelque chose à me reprocher. »

Elle se disait « dans l'obligation de rectifier certains faits » à la suite de sorties faites mercredi par les députées caquistes Geneviève Guilbault et Lise Lavallée dans l'affaire impliquant le député Yves St-Denis.

« Aucune tentative de cover-up, comme elles aiment si bien le crier haut et fort, n'a été effectuée dans mon cas » par le PLQ. « Au contraire, j'ai été accompagnée tout au long du processus de dénonciation. J'ai été encouragée à porter plainte, à en parler à des professionnels. La présidente du caucus et le whip de l'époque m'ont écoutée, sans jugement, et se sont assurés que j'allais bien, que j'étais à l'aise dans le tourbillon et surtout bien avec mon choix. J'ai également reçu un soutien indéfectible de la part de femmes extraordinaires que je n'ai d'ailleurs pas assez remerciées à ce moment. »

PAS UNE COMMANDE

Maude-Félixe Gagnon a martelé à La Presse que sa sortie sur Facebook ne répondait pas à une commande du PLQ, éclaboussé de nouveau cette semaine en raison de la conduite du député Yves St-Denis.

Depuis janvier, elle étudie en sciences humaines au cégep du Vieux Montréal à temps plein. Elle avait interrompu ses études pour travailler au bureau de la députée Marie Montpetit, qui lui a finalement conseillé de retourner sur les bancs d'école.

La jeune femme confie que « le jeu de manipulation » auquel se serait livré le député à son endroit a laissé des traces dans sa vie. « Je pense que ça a joué sur mon estime et ma confiance. Je suis plus méfiante. Je ne peux pas nécessairement dire que ça a amélioré ma relation avec les hommes. J'ai de la difficulté à faire confiance aux hommes. »