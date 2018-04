Demandeurs d'asile: ses services «saturés», Québec réclame l'aide Ottawa

C'est ce qu'a expliqué lundi à Montréal le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel. Il était accompagné de trois collègues ministres Jean-Marc Fournier, Lucie Charlebois et Sébastien Proulx.

«Le Québec reçoit plus de 50% des demandeurs d'asile au Canada. Nos services sont utilisés à capacité, et on vit une hausse des arrivées actuellement. On demande à Ottawa d'arriver avec un plan de match. Le gouvernement du Québec a fait sa part, c'est maintenant à Ottawa de faire la sienne.»

Entre 2012 et 2016, le Québec recevait en moyenne 3500 demandeurs d'asile par année.

«En 2017, nous en avons reçu près de 25 000. Et 75% de ces demandeurs étaient "irréguliers"».