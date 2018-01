La CAQ propose un taux national de taxe scolaire fixe d'ici 4 ans

«Dans les derniers états financiers, le gouvernement avait un surplus de 2 milliards et demi. (...) On sait qu'il y aussi des économies à faire en informatique, puis on présentera [bientôt] un plan économique pour accélérer la croissance. [Donc] oui, c'est possible de réduire les taxes scolaires et mieux financer nos services en éducation», a dit M. Legault.

Abolir tout simplement la taxe scolaire (ce qu'il avait voulu faire par le passé), alors que la CAQ promet désormais de mettre fin aux élections scolaires, aux postes des commissaires et de transformer les commissions scolaires en centres de services, n'est toutefois plus dans les plans du parti.

«Si on abolissait complètement [la taxe scolaire], c'est-à-dire qu'on passait de 10,54 cents à zéro, ça coûterait un autre 800 millions. Il faut être responsable [mais] actuellement, c'est indéfendable que les gens au Québec ne paient pas tous le même taux de taxe pour la taxe scolaire», a-t-il affirmé.

L'éducation comme thème du caucus

L'éducation a été le thème central du caucus de la CAQ, alors que s'amorce une année électorale menant au scrutin général du 1er octobre prochain. François Legault a rappelé sa promesse d'instaurer une prématernelle non obligatoire pour tous les enfants de 4 ans, de mettre en place un programme de dépistage précoce des problèmes d'apprentissage (le mandat de son nouveau visage en santé, le Dr Lionel Carmant), ainsi que d'ouvrir les écoles secondaires du Québec de 9h à 17h.

Devant une foule d'une centaine de militants réunis lundi à l'Hôtel Mont-Gabriel, François Legault débordait d'enthousiasme, porté par les sondages qui lui sont favorables ces derniers mois, tout en y allant de quelques mots de prudence.

«J'ai besoin qu'on travaille fort pendant les 8 prochains mois. Ça va passer rapidement. (...) Je l'ai dit aux députés, mais je le dis à vous: ne vous prévoyez-vous pas trop de vacances l'été prochain. Il ne faut rien tenir pour acquis. Il n'y a rien de réglé [mais] c'est possible. C'est plus possible que jamais!», s'est-il exclamé.

«Jamais je n'ai été aussi sûr qu'on va, dans huit mois, changer les choses au Québec. L'élection de 2018, après 50 ans d'alternance entre les deux mêmes partis, vous pourrez dire que vous y avez participé. Ça sera une élection historique», a-t-il conclu.