Le PQ présente son candidat dans Gouin

Le Parti québécois a choisi Olivier Gignac, un jeune entrepreneur social dans le domaine culturel et résidant de la circonscription de Gouin, pour affronter Gabriel Nadeau-Dubois dans cette circonscription montréalaise aux prochaines élections provinciales prévues le 1er octobre 2018.

«Nous sommes ici dans un territoire du Parti québécois non cédé», a lancé d'entrée de jeu le chef du PQ Jean-François Lisée lors d'une allocution devant une centaine de militants péquistes au moment de l'assemblée d'investiture du candidat local ce dimanche après-midi dans le sous-sol d'une église de la rue Beaubien.

Aux yeux de M. Lisée, son candidat va réussir à battre M. Nadeau-Dubois -actuel député de Gouin élu sous la bannière de Québec solidaire (QS)‎ lors d'une élection partielle où le PQ n'avait pas présenté de candidat alors qu'un projet de pacte électoral avec QS était dans l'air-, car ce dernier «n'a pas livré la marchandise».

«Gabriel n'a pas livré la marchandise (...) Il a échoué à livrer sa plus grande promesse c'est-à-dire d'unir les forces progressistes», a lancé M. Lisée devant ses partisans.

Le chef du PQ croit que les électeurs de Gouin sont déçus, car M. Nadeau-Dubois -qui était en accord avec un pacte entre les deux partis indépendantistes- n'a pas réussi à convaincre les membres de son parti des bienfaits d'une telle entente.

Le candidat péquiste Olivier Gignac est détenteur d'un‎ baccalauréat de l'UQAM en communications et d'une maîtrise en administration de l'École nationale d'administration publique.

Le trentenaire est actuellement conseiller au développement et président du conseil d'administration de Magnéto -une coopérative culturelle.

Implication politique

Le candidat péquiste affirme que la grève étudiante de 2012 a influencé son implication politique actuelle. «Mes sensibilités politiques ont grandi à partir de ce moment-là, a expliqué M. Gignac en mêlée de presse en marge de son discours aux militants péquistes de Gouin. J'étais dans les rues et je manifestais parce que je sentais qu'il fallait dire non à un gouvernement libéral qui était très dur envers la jeunesse. Je suis très sensible à ces questions-là.»

Qu'est-ce qui le distingue du député actuel de Gouin, M. Nadeau-Dubois, lui ont demandé les médias présents lors de la mêlée de presse.

«Je suis un candidat qui est connecté sur les gens ici, qui fait l'effort d'aller à leur rencontre pour saisir les enjeux qui les concernent», a répondu le candidat péquiste.