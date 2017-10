La CAQ en avance dans les intentions de vote, selon un sondage

À moins d'un an des élections, les Québécois choisiraient un gouvernement caquiste, révèle samedi matin un sondage réalisé par la firme Léger pour Le Devoir. Le coup de sonde place la Coalition Avenir Québec en tête en récoltant 34 % des intentions de vote des électeurs. Un résultat qui permet même à la formation d'espérer une majorité à l'Assemblée nationale.

Le Parti libéral du Québec prend le deuxième rang avec 29 % des voix exprimées et le Parti québécois glisse dans un creux historique avec 20 %. Québec solidaire reste à 12 %. Le sondage internet a été mené auprès de 1008 Québécois entre le 23 et 25 octobre et donc, en bonne partie avant l'arrestation surprise du député libéral Guy Ouellette par l'UPAC.

La CAQ de François Legault gagne ainsi six points depuis août et treize depuis février. Il faut rappeler qu'en septembre, la candidate caquiste, Geneviève Guilbault l'a d'ailleurs emporté haut la main lors de l'élection partielle de Louis-Hébert, écrasant sa rivale libérale. Toujours selon le sondage, M. Legault est choisi « meilleur premier ministre » potentiel par 27 % des gens.

Le gouvernement de Philippe Couillard affiche un taux de satisfaction que de 27 %. Chez les francophones, ce taux diminue à 22 %. À peine 17 % des électeurs sondés estiment que le premier ministre actuel ferait le « meilleur premier ministre » du Québec. Un seul électeur sur dix (12 %) placerait le chef du PQ, Jean-François Lisée, à la tête du gouvernement.

La CAQ domine

La Coalition Avenir Québec obtient le meilleur score en région avec l'appui de 35 % des électeurs, mais aussi dans la capitale avec 46 %. Il n'y a qu'à Montréal que le PLQ prend la tête en gagnant 34 % des voix exprimées. Toujours dans la métropole, la CAQ récolte 29 % des intentions de vote et le Parti québécois 18 %.

La marge d'erreur du sondage commandé par Le Devoir et réalisé par la firme Léger atteint plus ou moins 3,1 %.