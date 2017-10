MoiAussi: Hélène David salue les femmes qui prennent la parole

«Si vous pensiez qu'on n'avait pas besoin d'une ministre de la Condition féminine, j'espère que vous ne vous posez plus la question aujourd'hui. Si vous pensiez que les causes féministes ne sont pas importantes, oubliez ça, je pense que [nous sommes tous] interpellés par ce qui se passe en ce moment», a affirmé Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine.

«C'est énorme ce qui se passe en ce moment, et je pèse bien mes mots. C'est énorme, c'est mondial. (...) Ce n'est pas pour rien qu'il y a des centaines et des milliers de femmes qui dévoilent [ce qu'elles ont vécu]», a poursuivi la ministre, interpellant hommes et femmes à dénoncer la culture du viol et à réagir lorsqu'ils sont témoins d'inconduites sexuelles.

Hélène David, qui a succédé lors du dernier remaniement ministériel à Lise Thériault comme ministre de la Condition féminine, ne croit toutefois pas que les réseaux sociaux sont des forums appropriés pour nommer le nom d'un agresseur. Elle s'en remet pour cela au système de justice.

«Je ne parle pas de dénonciation nominative (...), mais ce qui est important, c'est que les gens puissent dire ''Il y a quelque chose qui est arrivé''», a-t-elle affirmé.

Questionnée si elle se disait féministe, Mme David a été sans équivoque.

«Je suis clairement féministe et plus je vieillis, plus je suis féministe», a-t-elle répondu.