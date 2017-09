Environ «7-8 dollars le gramme» pour du pot légal

(Québec) Un gramme de cannabis se vend actuellement «7-8 dollars» sur le marché noir, et il sera difficile de le vendre plus cher au Québec une fois la substance légalisée, a indiqué jeudi la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois.

En commission parlementaire, les experts ont indiqué qu'un gramme de marijuana se vend entre 7 $ et 8 $ sur le marché illicite, a relaté la ministre. Lorsqu'Ottawa aura formellement légalisé la substance, a-t-elle dit, son prix devra être «concurrentiel» pour éviter de pousser les consommateurs vers le crime organisé.

«Oui, on veut protéger la santé publique et la sécurité, a expliqué Mme Charlebois après la période de questions. Mais ce qu'on veut contrer, enrayer au maximum, c'est le marché noir. Donc si nos prix ne sont pas concurrentiels avec le marché noir, on va être dans le trouble.»

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, est en visite officielle à Québec, jeudi. Elle doit d'adresser à l'Assemblée nationale en après-midi.

Le gouvernement ontarien envisage de fixer le prix d'un gramme de cannabis aux environs de 10 $, a indiqué cette semaine le ministre des Finances, Charles Sousa.

Québec déposera prochainement une loi-cadre pour préparer la légalisation de la marijuana. Il l'élabore en consultant étroitement le gouvernement de Mme Wynne.

Il s'agit d'un exercice nécessaire, a convenu Mme Charlebois, dont la circonscription se trouve à la frontière de l'Ontario.

«On a encore des discussions, a indiqué Mme Charlebois. On cherche de la cohérence.»