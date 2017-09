Le PQ veut exiger la neutralité religieuse aux fonctionnaires

Avec un tel mandat, un gouvernement péquiste devrait revenir à la charge avec l'interdiction du port de signes religieux chez les fonctionnaires, la disposition la plus controversée de la Charte des valeurs du gouvernement Marois.

«C'est une question délicate. On sait à quel point on y a laissé quelques plumes durant la campagne (électorale) de 2014», a souligné Djemila Benhabib, candidate péquiste défaite dans Trois-Rivières aux dernières élections.

«Nous devons avoir le courage d'agir là ou les libéraux ont lamentablement échoué. Nous devons aujourd'hui continuer sur ce chemin difficile de la laïcisation de l'État québécois. Ce n'est pas un bar ouvert ou on peut faire ce qu'on veut !», a-t-elle lancé pour appuyer la résolution.

Le texte a été approuvé, malgré l'intervention passionnée d'un opposant, Jean-Michel Gauthier, délégué de Laurier-Dorion.

«Cela nous ramène dans des débats comme on a eu avec la charte (de la laïcité). Dans la dernière campagne, on s'est fait tous traiter dans tous les comtés de racistes, de xénophobes. On continue dans la radicalité, on continue dans nos perpétuels débats. On devrait travailler dans le vivre ensemble, au lieu de ça on travaille sur des projets qui divisent les groupes», a-t-il prévenu les militants.