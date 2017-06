Un sondage confirme le déclin du Parti québécois

La Coalition Avenir Québec et Québec Solidaire, eux, continuent de progresser. En janvier, la CAQ obtenait 23 % des intentions de vote; en juin, c'est 28 %. Québec Solidaire, qui n'avait en janvier la faveur que de 9 % des personnes interrogées, attire maintenant 15 % de répondants. Le Parti libéral, lui, est en tête, avec 31 % des intentions de vote (32 % en janvier et en mai).

Autre mauvaise nouvelle pour le Parti québécois toujours selon ce sondage Léger-Le Devoir: seuls 13 % des répondants estiment que Jean-François Lisée, le chef du PQ, ferait le meilleur premier ministre.

Philippe Couillard, lui, reçoit l'appui de 20 % des personnes sondées, François Legault, 23 % et le duo formé de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois, récolte 10 % d'appui.

Une question a aussi été posée sur l'importance du débat constitutionnel : 42 % jugent que ce n'est pas un débat important, 39 % trouvent que oui et 19 % ne savent pas ou ne veulent pas répondre.

En mai, un sondage publié dans The Gazette donnait une avance à la CAQ qui obtenait 32 % des intentions de vote, comparativement à 31 % pour le Parti libéral et 24 % pour le Parti Québécois. Québec solidaire récoltait 24 % des intentions de vote. Ce sondage publié dans The Gazette a été réalisé par la firme Mainstreet Research, une nouvelle venue au Québec.