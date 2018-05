Violences à Gaza: le Canada condamne l'implication du Hamas

Mélanie Marquis

La Presse Canadienne

Ottawa Le Canada est «très préoccupé» par les violences qui ont fait plus de 50 victimes dans la bande de Gaza au jour de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, lundi, et pointe le Hamas du doigt pour son «implication».

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s'est tournée vers Twitter pour exprimer sa tristesse et son inquiétude face à la situation. Selon elle, il est «inexcusable» que des civils, des journalistes et des enfants aient été victimes des violences. Le plus récent bilan dressé par le ministère de la Santé de Gaza vers 20h40 (13h40, heure avancée de l'Est) fait état d'une cinquantaine de victimes palestiniennes et de quelque 1200 personnes atteintes par balle, seulement dans la journée de lundi. «Toutes (les) parties du conflit ont la responsabilité de protéger les civils», a écrit la ministre Freeland sur le réseau social.

Dans une déclaration plus détaillée transmise subséquemment, le porte-parole de la diplomate en chef du Canada, Adam Austen, a signalé qu'Ottawa «condamn(ait) l'implication du Hamas, une organisation terroriste répertoriée». «Nous reconnaissons qu'Israël a le droit de se défendre contre toute menace légitime, conformément à ses obligations internationales» et «nous restons déterminés à adresser la situation humanitaire à Gaza et à améliorer la vie des Palestiniens vulnérables», a-t-il ajouté. Le gouvernement canadien, a conclu M. Austen, appelle «à une désescalade des tensions et à un retour aux négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, le seul moyen de parvenir à une paix globale et durable». Au Nouveau Parti démocratique (NPD), la porte-parole en matière d'affaires étrangères, Hélène Laverdière, a écrit lundi sur Twitter que les violences devaient cesser et réclamé la tenue d'une enquête indépendante sur Gaza. Elle a exhorté le gouvernement du Canada à enjoindre le gouvernement d'Israël «à respecter ses responsabilités en matière de droit international, de condamner les colonies illégales et enfin défendre les droits du peuple palestinien ainsi que ceux des Israéliens».