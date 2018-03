Accueil chaleureux pour Trudeau à Mexico, dans un moment critique

(Mexico) Fanfare militaire, tapis rouge, larges sourires et accolades chaleureuses : le président du Mexique Enrique Peña Nieto n'a ménagé aucun effort pour la première visite officielle de Justin Trudeau dans son pays. La rencontre, prévue de longue date, s'est toutefois déroulée alors que les menaces pesant sur l'ALENA atteignaient un niveau sans précédent, jeudi.

Les deux dirigeants se sont entretenus pendant 90 minutes en soirée au Palais national, au coeur de Mexico, où battaient de gigantesques drapeaux canadiens pour l'occasion. La veille de leur rencontre, Donald Trump avait réitéré ses menaces de « mettre un terme » à l'Accord de libre-échange nord-américain ou de conclure exclusivement des ententes bilatérales. Les Américains ont renchéri hier en déposant une série de demandes jugées irréalistes et inacceptables.

Qu'à cela ne tienne, Justin Trudeau a réitéré son engagement à consolider sa relation avec le Mexique, tant au sein de l'ALENA que dans un contexte bilatéral. « Nous allons continuer de chercher, dans des circonstances parfois imprévisibles, la meilleure façon d'approfondir les liens et le commerce entre nos pays, et surtout d'améliorer les opportunités pour tous nos citoyens », a-t-il déclaré pendant une conférence de presse conjointe.

Enrique Peña Nieto a pour sa part tenu à exposer la position du Mexique dans le cadre des présents pourparlers.

« Comme le premier ministre Trudeau l'a dit, ça devrait être une situation gagnant-gagnant-gagnant ; toutes les parties impliquées devraient obtenir des bénéfices pour le bien-être de leur société. »

- Enrique Peña Nieto, président du Mexique

TRUDEAU SUPERSTAR

Autant Donald Trump et Enrique Peña Nieto sont impopulaires au Mexique, autant Justin Trudeau a été accueilli en superstar dans la mégalopole de 20 millions d'habitants, jeudi. Les médias mexicains ont largement couvert les déplacements du premier ministre et de sa femme Sophie Grégoire. Ceux-ci ont notamment déposé une couronne de fleurs au parc de Chapultepec et honoré la mémoire des victimes des récents tremblements de terre.

Dans le quartier huppé de Polanco, près de l'hôtel où logent M. Trudeau et son entourage, plusieurs citoyens ont confié à La Presse leur admiration envers le politicien. Sergio Del Barrio, gestionnaire en technologies de l'information de 38 ans, salue en particulier l'abolition récente des visas obligatoires pour les voyageurs mexicains, mesure qui avait été imposée par le précédent gouvernement conservateur.

« Ce qu'il a fait avec les visas, ça a beaucoup contribué à la bonne opinion qu'ont de lui les Mexicains, a avancé le père de famille. On est allés en vacances à Montréal, l'hiver dernier, et ça ne nous a pris que dix minutes pour obtenir nos visas sur le web. »

Pour Ruben Salas Guerrero, chauffeur de taxi de 73 ans tiré à quatre épingles, la visite de Justin Trudeau n'aurait pu tomber à un meilleur moment.

« C'est très bien que le premier ministre vienne ici : ça envoie le message qu'on pourra faire un accord à deux pays, entre le Canada et le Mexique, si le fils de pute de Trump déchire bel et bien l'ALENA. »

- Ruben Salas Guerrero, un chauffeur de taxi de 73 ans

L'ÉPINEUX DOSSIER DE GENERAL MOTORS

Malgré la relation étroite entre le Canada et le Mexique, certains dossiers continuent de poser problème. Le plus criant, du côté d'Ottawa : les conditions de travail médiocres des salariés mexicains.

Cet enjeu s'est manifesté de façon criante, hier, alors que General Motors a menacé de transférer une partie de sa production du Canada vers le Mexique. Or, l'administration Trudeau a souvent répété qu'elle exigerait une amélioration des conditions de travail - et des salaires - au Mexique avant de ratifier un nouvel accord commercial avec le pays.

Cet enjeu pourrait-il faire dérailler les pourparlers ? Justin Trudeau s'est dit optimiste, d'autant qu'il a abordé le sujet pendant sa rencontre avec Enrique Peña Nieto, à laquelle ont aussi participé la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et le ministre du Commerce international François-Philippe Champagne. « J'ai été content de voir que le président prenait très au sérieux cette opportunité d'améliorer le sort de la classe moyenne dans son pays. »

M. Peña Nieto s'est de son côté engagé à améliorer le sort des travailleurs de son pays. « Le Mexique ne veut pas être concurrentiel en raison de ses bas salaires, il veut être concurrentiel parce qu'il a une main-d'oeuvre qualifiée et qu'il a la capacité d'être en mesure de concurrencer pour avoir accès aux chaînes de production dans l'ALENA, a-t-il affirmé. C'est ce qui donne le ton dans cette renégociation. »