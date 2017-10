Fonctionnaires autochtones: insatisfaction, discrimination et harcèlement

L'enquête menée par le groupe-conseil Quorus au profit du ministère de la Sécurité publique, obtenue par La Presse, indique aussi que 40% des employés autochtones songent à quitter leur poste d'ici deux à trois ans. Des conclusions qui ne surprennent pas du tout Magali Picard, vice-présidente exécutive à l'Alliance canadienne de la fonction publique (AFCP) pour le Québec et porte-parole du Cercle national des peuples autochtones.

«Je ne vous ferai pas croire qu'il n'y a pas de discrimination au gouvernement du Canada, ce n'est pas vrai. Ce que ça fait, souvent, c'est que les gens ne restent pas en poste.»

Mme Picard, membre de la nation huronne-wendate, dit avoir elle-même vécu plusieurs situations troublantes alors qu'elle était employée du gouvernement fédéral. Elle entend encore régulièrement les problèmes de fonctionnaires autochtones pendant des «cercles fermés» de discussion, où ils ne craignent pas les représailles.

«Pas plus tard qu'en mai dernier, j'ai entendu des histoires d'horreur, où des gestionnaires venaient juger les us et coutumes qui sont pratiqués dans les réserves ou les familles, en disant que c'était dépassé ou du folklore, que les gens devraient être gênés, raconte la dirigeante syndicale. On entend aussi tous les stéréotypes : vous ne payez pas vos taxes, votre électricité. C'est aberrant.»

«Sentiment de discrimination»

Parmi les conclusions du sondage de Quorus, remis en mai dernier au gouvernement, on apprend que 42% des autochtones jugent l'accès à des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement «inégal». Questionnés sur les plus grandes difficultés rencontrées dans leur emploi, 18% ont mentionné un «manque de respect pour la culture autochtone» et 17%, un «sentiment de discrimination».

«Ceux qui ont une expérience négative à l'égard de leur environnement de travail ont abordé les aspects suivants : la discrimination, le harcèlement, l'intimidation et le manque de respect en milieu de travail», peut-on lire dans le rapport de 123 pages.

«Dans certains cas, on a rapporté des attaques insidieuses, et dans d'autres, des situations de discrimination directe.»

Le sondage souligne que 56% des fonctionnaires issus des Premières Nations sont «satisfaits ou très satisfaits» de leur emploi. Mais 40% pensent à quitter leur poste d'ici deux ou trois ans, une proportion plus élevée que pour l'ensemble des employés de la fonction publique fédérale (26%), d'après des données citées dans l'étude.