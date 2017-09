Lac-St-Jean: les conservateurs misent sur la grogne contre la réforme fiscale

Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer invite les électeurs de la circonscription de Lac-Saint-Jean à manifester leur colère contre la réforme fiscale du gouvernement Trudeau par la voie des urnes le 23 octobre.

Une élection partielle doit avoir lieu dans trois semaines dans cette circonscription qu'a représentée à la Chambre des communes l'ancien ministre conservateur Denis Lebel pendant une décennie. Les troupes d'Andrew Scheer ne ménagent aucun effort pour conserver cette circonscription dans le giron conservateur, alors que les libéraux de Justin Trudeau, eux, misent sur la popularité du premier ministre pour causer une surprise.

Pour l'heure, la bataille s'annonce assez serrée entre le candidat conservateur Rémy Leclerc et le candidat libéral Richard Hébert. Le Bloc québécois a confirmé son candidat, Marc Maltais, un syndicaliste bien connu dans la région, cette semaine seulement, alors que la candidate du NPD aux dernières élections fédérales, Gisèle Dallaire, porte de nouveau les couleurs néo-démocrates.

« AUCUN RESPECT »

Dans une entrevue accordée à La Presse, Andrew Scheer a affirmé que l'élection partielle du 23 octobre représentait une occasion en or pour les électeurs d'envoyer un message sans équivoque au gouvernement libéral de Justin Trudeau qu'il doit abandonner cette réforme fiscale, qui soulève la grogne des propriétaires des petites et moyennes entreprises et des agriculteurs, entre autres.

M. Scheer croit aussi que les électeurs doivent profiter de cet appel aux urnes pour démontrer que le gouvernement libéral fait fausse route en voulant légaliser à tout prix la marijuana au plus tard le 1er juillet 2018, alors que les corps policiers, les experts en matière de santé et les provinces pressent Ottawa de reporter cet échéancier.