L'ex-dragon François Lambert lorgne les libéraux fédéraux

« Je leur ai signifié mon intérêt lorsque Stéphane Dion a annoncé qu'il partait, je suis prêt à les rencontrer », a indiqué l'ex-dragon, joint hier soir à son domicile. « S'il y a des élections partielles, c'est peut-être une opportunité pour moi. »

M. Lambert raconte avoir été sollicité pour se présenter pour le parti de Justin Trudeau il y a deux ans. « Mais ce n'était pas un bon timing, mes enfants étaient trop jeunes à ce moment », explique le père de deux adolescents.

Hier, il a publié un message sur son profil Facebook se terminant par : « Je devrais peut-être me décider et aller en politique aussi... à suivre ». Son commentaire souligne que le premier ministre Justin Trudeau est le mieux placé pour faire face à Donald Trump, et que le ministre des Finances Bill Morneau ne se trompe pas en investissant massivement pour faire rouler l'économie.

« Comment un politicien crée de l'emploi ? En instaurant des politiques favorisant l'emploi et en instaurant un climat de CONFIANCE ! Un politicien ne crée pas de l'emploi comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires crée de l'emploi en offrant un meilleur service et en étant meilleur que ses compétiteurs tout en offrant un meilleur prix ! », indique-t-il également dans son message.

« J'ai bâti des entreprises, j'ai créé des emplois, je suis maintenant prêt à jouer un nouveau rôle dans la société », précise-t-il en entrevue.

François Lambert souligne que s'il se lance en politique, il s'attend « à jouer un rôle important ».