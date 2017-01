Logement abordable: Ottawa et Québec débloquent 407,5 millions sur deux ans

La promesse de doubler l'argent consacré au logement abordable et social contenue dans le dernier budget du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, prend forme.

Ottawa et Québec ont annoncé lundi à Laval que 407,5 millions $ seront investis dans le logement abordable et social au Québec au cours des deux prochaines années, soit 286,3 millions $ en provenance d'Ottawa et 121,2 millions $ de Québec.

Plus de la moitié des sommes annoncées par les deux paliers de gouvernement (242,4 millions $) sera consacrée à améliorer l'offre de logement abordable.

Une autre tranche de 94,5 millions $ ira aux réparations et à l'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de logements sociaux existants.

Une troisième enveloppe de 48,4 millions $ est destinée à la construction, la réparation et l'adaptation de logements abordables pour les aînés alors que la dernière tranche, de 22,2 millions $, a été octroyée à la construction et la rénovation de centres d'hébergement et de maisons de transition pour les victimes de violence familiale.

L'annonce en a été faite par le ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Jean-Yves Duclos, en compagnie du ministre des Affaires municipales du Québec, Martin Coiteux, à Laval, où un premier projet a été dévoilé.

Il s'agit, en l'occurrence, de la reconstruction de 124 logements sociaux des immeubles Val-Martin, un projet de plus de 18,2 millions $.