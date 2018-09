Sherbrooke interdit le cannabis dans les lieux publics extérieurs

Le cannabis sera interdit dans tous les lieux publics municipaux, y compris les rues, ruelles, parcs, parcs canins, tunnels piétonniers, trottoirs et pistes multifonctionnelles, tout comme c'est le cas pour l'alcool.

Il sera aussi interdit d'être intoxiqué sur la place publique dans cette ville de l'Estrie de 165 000 habitants. Les contrevenants pourraient recevoir des constats d'infraction.

La loi provinciale prévoit l'interdiction de fumer de la marijuana dans les endroits publics où il est déjà interdit de consommer du tabac.

La présidente du comité de la sécurité publique à la Ville de Sherbrooke, la conseillère Danielle Berthold, a expliqué que l'intention des élus municipaux est d'imposer une restriction très sévère dans un premier temps et que, après un an, le règlement pourrait être modifié.

« On regardera les gens aller, on observera comment les citoyennes et les citoyens de la ville s'adapteront à cette nouvelle réalité. Un mini-comité fera une sorte de vigie cette année-là pour nous revenir avec des statistiques, comme le nombre d'arrestations? Est-ce que ç'a été difficile d'appliquer la loi? Et, dans un an, s'il y a des améliorations, ou en fait s'il y a des permissions à accorder, la Ville sera très ouverte à ce que ces recommandations soient appliquées », a soutenu Mme Berthold en entrevue avec La Presse canadienne.

La conseillère a fait valoir que, « en matière de comportement, c'est toujours plus facile de donner une permission que de la retirer ».

« On a voulu d'une part agir en » bon parent, et « donc appliquer cette restriction sévère à Sherbrooke, mais aussi faire en sorte que nos policiers puissent facilement l'appliquer », a-t-elle ajouté.