Anne-France Goldwater donne son appui à Valérie Plante

Projet Montréal avait convoqué la presse au Palais de justice pour marquer le début de sa campagne électorale. Anne-France Goldwater était présente pour offrir son appui à la candidate à la mairie Valérie Plante.

Me Goldwater s'en est durement pris à Denis Coderre. «Montréal est dirigée comme la Corée du Nord dans le sens qu'on veut une obéissance totale. On n'a pas de voix, pas de vote», a-t-elle lancé. Et encore, au moins les routes nord-coréennes semblent en meilleur état, a-t-elle ajouté.

À ses côtés, Valérie Plante s'est montrée plus prudente dans son choix de mots, dénonçant le manque de transparence de l'administration.

Me Goldwater a vivement dénoncé le bilan de Denis Coderre, déplorant notamment le milliard pour les célébrations du 375e de Montréal, l'interdiction des pitbulls et la Formule E. «Si vous votez pour Denis Coderre, ne venez pas vous plaindre de vos taxes», a-t-elle lancé.