Vaste virage en ligne pour les services de la Ville de Montréal

À partir de septembre, les citoyens de sept arrondissements pourront s'adresser à la métropole à travers un nouveau portail pour obtenir plusieurs services. Pour ce projet-pilote, sept services pourront être obtenus en ligne, mais à terme, c'est 180 services qui seront offerts.

Les premiers services toucheront le colmatage des nids-de-poule, le nettoyage des graffitis, l'entretien du mobilier urbain, l'éclairage, la propreté des parcs, le nettoyage des rues, ainsi que la collecte des branches ou des arbres. Bref, les services les plus fréquemment demandés.

« C'est une transformation majeure », a résumé Harout Chitilian, élu responsable de la ville intelligente.

Le maire Denis Coderre a dit espérer voir les arrondissements adhérer à ce virage et ne pas invoquer le manque de ressources pour faire obstruction. « Ce n'est pas juste un petit projet pilote », a-t-il dit.

En effet, l'administration Coderre a autorisé ce matin pas moins de quatre contrats à des firmes informatiques pour un total de 28,7 millions afin de revoir de fond en comble la présence en ligne de la Ville.

Ce nouveau portail adoptera une approche client, c'est-à-dire que les citoyens pourront avoir un profil qui retiendra leurs préférences et colligera leurs requêtes. Les gens de l'extérieur de Montréal pourront aussi avoir un profil sur le site de la ville. Il sera aussi possible de faire des requêtes sans s'identifier, pour les gens qui voudraient préserver leur anonymat. Le portail sera accessible sur quatre plates-formes, soit les sites de la Ville, une application, les médias sociaux et un site consultatif.

Les Montréalais pourront en effet déposer des pétitions en ligne, pétitions qui peuvent déclencher un processus de consultation publique.

Un volet du nouveau site sera mis en ligne dès ce printemps pour permettre aux citoyens de se prononcer sur le développement numérique de Montréal.

La Ville évalue à 8,2 millions le coût du volet qui sera livré en septembre 2017, dont 5,2 millions pour le site web de la Ville et 3 millions pour l'implantation des services numériques, dont le projet-pilote du 311.

***

Arrondissements qui participent au projet-pilote