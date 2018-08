Laval: l'homme armé qui paralysait la circulation s'est rendu

Les autorités ont procédé à son arrestation.

Le périmètre de sécurité doit être levé au cours des prochaines minutes. La circulation doit reprendre graduellement.

La circulation est particulièrement lourde dans le secteur, la 440 et le boulevard des Laurentides ont été fermés dans les deux directions lors de l'événement.

La police a demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un vaste déploiement policier.

Frédérique B. roulait sur le boulevard des Laurentides en direction sud lorsqu'elle a traversé le viaduc enjambant la 440.

«J'ai vu une auto blanche stationnée sur l'accotement sur la droite. J'ai vu un jeune homme d'environ 20-25 ans sortir de la voiture et qui se balançait d'un côté et de l'autre, il n'avait pas l'air bien», a-t-elle dit en entrevue téléphonique. «Il avait quelque chose dans les mains. [...] Il regardait en ma direction. Tout à coup je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de policiers derrière moi avec les gyrophares allumés. C'est à ce moment-là que je suis arrivé proche de sa voiture et que j'ai vu que ce n'était pas un parapluie, que c'était un fusil d'assaut.»

L'individu est alors sorti et a ouvert la porte côté passager, a ajouté Mme B., qui suppose que c'était pour se protéger de la police.

La Lavalloise était toujours sous le choc après être rentrée à la maison.

«Ça reste imprégné, je suis encore un peu ébranlée», a-t-elle dit. «J'ai comme l'impression qu'on a eu un contact visuel. Ça m'a un peu affecté tout ça.»