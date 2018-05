Rosalie Gagnon: plaidoyer pour plus de ressources en santé mentale

Convaincue que des «incidences» de santé mentale et de toxicomanie se cachent derrière le triste sort qu'a subi Rosalie Gagnon, Solange Pelland, directrice des opérations funéraires chez Harmonia, a plaidé samedi pour davantage de ressources pour cette «enfant pauvre» du réseau de la santé, à l'occasion des funérailles de la fillette de deux ans.

Audrey Gagnon, la mère de Rosalie, est accusée du meurtre non prémédité de son enfant et d'outrage à un cadavre. Détenue, elle n'a évidemment pas assisté à la cérémonie des anges tenue samedi matin pour sa fille, à l'église Saint-Rodrigue. Elle est la seule suspecte dans cette histoire et doit revenir en cour le 13 juin.

