Attaque au camion-bélier à Toronto: «Les gens étaient projetés en l'air»

(Toronto et Montréal) Une violence attaque au camion-bélier a fait 10 morts et une quinzaine de blessés lundi après-midi au centre-ville de Toronto. Un événement qualifié « d'attaque horrible » par les autorités. La police a indiqué que le suspect doit comparaître devant un tribunal de Toronto vers 10 h 00 mardi matin.

Partout, le silence.

La chose n'est pas habituelle dans la large rue Yonge, colonne vertébrale du quartier North York, d'ordinaire l'une des artères les plus animées de la Ville Reine. Le trottoir du côté ouest est fermé aux piétons - la camionnette infernale y avait roulé quelques heures plus tôt. De l'autre côté, de nombreux passants, pour la plupart un téléphone à la main afin d'immortaliser la scène. Et au milieu du périmètre sécurisé, un soulier, un manteau... Et des corps qui jonchent toujours le bitume sous des couvertures orange, au milieu des dizaines de policiers affairés.

Dans ce quartier largement multiculturel, où une abondante communauté coréenne côtoie notamment des migrants russes, européens, hispanophones et du Moyen-Orient, quelques restaurants sont restés ouverts, mais n'ont accueilli qu'une poignée de clients. Même le soir d'un match crucial des Maple Leafs, le bar sportif du coin était quasi vide.

Personne ne pouvait expliquer lundi soir ce qui a poussé un jeune homme de 25 ans à conduire sa camionnette louée à toute vitesse sur le trottoir de l'une des rues les plus achalandées du pays et à faucher les piétons un par un, semant la mort sur son passage.

Alek Minassian, programmeur informatique de Richmond Hill, en banlieue de Toronto, a pesé sur l'accélérateur peu avant 13h30 autour de l'intersection des rues Yonge et Finch, au nord du centre-ville et à proximité de l'une des stations de métro les plus occupées de la Ville Reine.

La camionnette blanche arborant le logo d'une entreprise de location a heurté au moins 25 personnes sur une distance de près de 1 kilomètre, faisant 10 morts et 15 blessés.

« Horribles »

Le suspect a été appréhendé peu après 13h50 à une vingtaine de coins de rue au sud, rue Yonge près de Sheppard, après un bref affrontement avec la police.

Sur des vidéos filmées par des témoins, on peut le voir debout devant son véhicule avec, à la main, ce qui ressemble à un pistolet. Tandis qu'un policier lui ordonne de se rendre, il commence par l'implorer de le tuer, puis il prétend avoir une autre arme dans sa poche. Le policier ne mord pas à l'hameçon et le suspect s'est finalement rendu sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.

« Les événements qui sont survenus sur la rue derrière nous sont horribles. Mais ils ne semblent pas être connectés d'aucune manière à la sécurité nationale », a déclaré lors d'un point de presse en soirée le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Le chef du service de police de la Ville de Toronto, Mark Saunder, n'a pu fournir aucun détail qui permettrait de mieux comprendre le drame et les motivations du suspect. Il a fait écho aux paroles du ministre Goodale, mais a précisé qu'il était encore trop tôt pour écarter totalement la piste de l'attentat terroriste.

« Il est très clair d'une perspective générale que les actions semblaient délibérées », a indiqué le chef Saunder. Il a précisé qu'à sa connaissance, son service ne détenait aucun dossier sur le suspect.

Détails à glacer le sang

De nombreux témoins ont relaté les événements dans les heures qui l'ont suivi, bien souvent avec des détails à glacer le sang.

Henry Yang conduisait en direction sud dans la rue Yonge lorsqu'il a entendu une sorte d'explosion et a vu une camionnette blanche rouler à toute vitesse sur le trottoir, percutant une boîte aux lettres, puis une borne-fontaine.

« J'ai pensé : c'est insensé. Ce n'est pas normal », a-t-il relaté en entrevue avec le Toronto Star.

Il a commencé à suivre le véhicule, restant dans la rue et conduisant à environ 50 km/h, tentant de rester près de la camionnette qui, selon lui, roulait à environ 70 km/h. C'est alors qu'il a vu une personne être projetée dans les airs.

« Il conduisait vers le sud et la plupart des piétons marchaient vers le sud, dont ils ne le voyaient pas venir », a-t-il précisé.

« J'ai commencé à appuyer sur le klaxon, à faire du bruit, à tenter de causer une commotion, d'attirer l'attention des gens sur ce qui se passait. J'ai baissé les vitres et commencé à crier [...], je voulais qu'ils se tassent du chemin. »

M. Yang a indiqué que sa femme et lui ont regardé la scène, horrifiés, alors qu'au moins 10 personnes se sont fait frapper. Ils ont appelé la police de leur voiture.

« Le gars faisait des zigzags, a-t-il illustré. Les gens commençaient à être projetés dans les airs. » Il a poursuivi en décrivant une scène de corps démembrés par l'impact. Sa femme et lui se sont arrêtés pour aider les victimes couchées près du square Mel Lastman.

Un homme était assis en silence, le crâne ouvert. Il serrait le corps d'une femme écrasée dans ses bras. M. Yang ne savait pas s'ils étaient ensemble, ou s'ils venaient de se rencontrer à ce moment-là.

« Je ne sais pas quelles étaient les intentions du conducteur, mais je sais que c'était délibéré », a-t-il maintenu.

Certains ont fait état de poussettes, d'étudiants ou de personnes âgées frappés de plein fouet. D'autres avaient des messages positifs à faire partager.

« Je voudrais remercier la personne qui a sauvé la vie de ma mère aujourd'hui en face du Shoppers Drug Mart de la rue Youge au coin de Madison, a écrit Lisa Adams sur Twitter. Elle a 78 ans, elle était avec son chien et elle est en vie grâce à vous. »

Solidarité

Sur le coup de l'émotion, nombreux sont les Torontois qui ont eu le réflexe de marcher, d'arpenter la longue rue Yonge du sud au nord, suivant le chemin inverse de la camionnette.

« Chaque coin de rue a son histoire », a résumé Dany, croisé en fin de journée près de la scène de crime longue de plusieurs kilomètres.