Disparition de motoneigistes: leur engin retrouvé dans l'eau

La motoneige se trouvait à 300 mètres de la berge à la jonction du fleuve Saint-Laurent et de l'embouchure du canal de Beauharnois dans le secteur de Hungry Bay à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie.

Les courants marins sont importants dans le secteur et il n'y a pas de couvert de glace, a indiqué le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

«On serait portés à croire que les individus ont été emportés vers d'autres secteurs», a précisé M. Bibeau.

Toute la journée, les plongeurs et l'hélicoptère de la SQ ont exploré les secteurs plausibles, en vain.

Les policiers estiment qu'il est peu probablement qu'ils se redéploient demain, à moins qu'il y ait de nouveaux éléments.

Les motoneigistes auraient quitté Salaberry-de-Valleyfield, en soirée, jeudi.

Des membres de la famille ont rapporté aux policiers leur disparition vendredi après-midi.

Les deux hommes âgés respectivement de 29 et de 30 ans étaient à bord de la même motoneige.

Des recherches ont initialement été entreprises vendredi soir par la SQ dans le secteur de Sainte-Barbe et de Valleyfield et dans celui du canal de Beauharnois. Des patrouilleurs en motoneige ont arpenté les sentiers et les abords des berges.