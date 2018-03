Tentative d'enlèvement d'un enfant dans Rosemont

Mardi, un enfant qui circulait à deux pas du marché Jean-Talon, dans la Petite Italie, a été «saisi par un adulte» qui lui aurait demandé de le suivre.

«L'enfant a heureusement eu les bons réflexes et a réussi à se sauver», écrit la directrice de l'école Sainte-Cécile, que fréquente l'élève, dans un message envoyé aux parents ce matin.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu'une enquête a été ouverte à ce sujet, mais refuse d'en dire davantage tant que l'enquête se poursuit.

Selon le message envoyé par la direction de l'école à la suggestion des policiers, c'est un homme qui aurait tenté d'amener l'enfant avec lui.

«L'homme est de race blanche, parle québécois, il est chauve et portait des lunettes bleues, un manteau à rayures vertes et rouges ainsi qu'un jean lors de l'événement», lit-on dans le courriel.

Patricia Côté est la mère d'une fillette qui fréquente cette école.

Elle a partagé l'avertissement de la directrice sur les réseaux sociaux ce matin. «Ma fille a cinq ans, alors on la prend par la main et on l'amène à l'école. Mais même à ça, les cours d'école sont ouvertes, les gens peuvent assez facilement entrer», dit-elle.

La direction de l'école primaire assure que le SPVM a renforcé sa présence autour de l'établissement, mais demande tout de même aux parents de voir à ce que leur enfant «ne circule pas seul dans les rues».