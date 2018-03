Important mouvement de cadres au SPVM

Le directeur par intérim et administrateur provisoire du SPVM Martin Prud'homme poursuit la mise en place de son plan pour redresser et restructurer la police de Montréal. Comme c'est pratiquement devenu une tradition, il vient de faire une nouvelle annonce à tous ses employés et policiers, en ce vendredi après-midi.

Martin Prud'homme annonce un important mouvement de cadres et plusieurs nominations. Au moins 17 personnes sont touchées.

Parmi elles, l'assistant-directeur Patrick Lalonde est prêté à l'Association des directeurs de police du Québec. Rappelons qu'il y a quelques semaines, Martin Prud'homme avait annoncé que les 11 postes de directeurs adjoints étaient abolis et plusieurs sources nous avaient indiqué que M. Lalonde avait mal absorbé le choc.

L'assistant directeur Stéphane Boulanger est affecté à titre d'adjoint à la Direction de la gendarmerie alors que l'assistant directeur Antonio Iannantuoni deviendra le chef du Service des enquêtes.

Le commandant des Crimes majeurs, Vincent Rozon, qui a annoncé la semaine dernière à ses enquêteurs son départ pour la police de Mirabel, est remplacé par le commandant Pascal Côté, anciennement à la Division nord. La section des Crimes majeurs regroupe notamment les enquêteurs des homicides, des agressions sexuelles, des fraudes et des vols qualifiés. Ce sont ses enquêteurs qui supervisent et mènent principalement l'enquête sur la disparition du petit Ariel Kouakou depuis une douzaine de jours.

«J'ai amorcé un vaste exercice visant la réorganisation de la structure. Toutefois ces travaux vont se poursuivre pour un certain temps encore et il m'est important de pouvoir faire certaines actions sans attendre la version finale de la structure», écrit notamment Martin Prud'homme dan un message envoyé à tous ses employés.

Rappelons que Martin Prud'homme a été désigné par le gouvernement du Québec pour remplacer l'ancien directeur du SPVM Philippe Pichet en décembre dernier et redresser la barre alors que la police de Montréal est secoué par des allégations de toutes sortes depuis plus d'un an. Son mandat doit, en principe, durer un an.

Il y a deux semaines, il a nommé les patrons des quatre structures qu'il a mis en place pour alléger la direction du corps de police. Deux des directeurs adjoints arrivent de l'extérieur, Sylvain Caron aux Enquêtes et Lyne Carbonneau aux Normes professionnelles (Enquêtes internes et spéciales). Leur mandat sera de deux ans.

