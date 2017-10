Julie Snyder se dissocie d'Éric Salvail et de Gilbert Rozon

Julie Snyder et sa compagnie Productions J s'engagent à ne plus collaborer avec les entreprises d'Éric Salvail et de Gilbert Rozon, dans la foulée des scandales sexuels impliquant les deux producteurs.

«Après avoir parlé avec les artistes que nous représentons et les membres de notre équipe de direction, (...) Productions J s'engage à ne plus collaborer avec Juste pour rire et Salvail & co. aussi longtemps que Gilbert Rozon et Éric Salvail seront actionnaires ou propriétaires de ces entreprises, Productions J n'acceptera plus de travailler avec ces compagnies», peut-on lire sur la page Facebook de l'animatrice.

- Avec Le Soleil