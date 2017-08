Disparition d'un homme à Saint-Lambert

L'homme aurait été vu pour la dernière fois au parc de Havre, situé à Saint-Lambert. Il s'agit d'un homme blanc pesant 180lbs (82kg), mesurant 5'11'' (1m80), aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Sa santé et sa sécurité pourraient être compromises, selon les autorités policières.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt rouge avec les inscriptions «Je suis QC» au-devant et «15$ l'heure» derrière. Il portait aussi une casquette rouge «Molson» et des chaussures de sport noires de marque Under Armour.

Toute personne apercevant M. Martel est priée de contacter le 911.