Des séquelles pour le petit garçon agressé dans une garderie

Christiane Desjardins

La Presse La Presse Suivre @chridesjardins

Un bambin de trois ans et demi qui ne portait plus de couches, a recommencé à se salir dans ses sous-vêtements, et refusait de s'endormir pendant les siestes à la garderie. Ces changements de comportements coïncidaient avec des attouchements qu'il subissait à la garderie.