Poignardé au coeur, il poursuit son rêve de devenir policier

Le jeune agent de sécurité en poste à une pharmacie Jean Coutu venait de se faire poignarder au coeur par le voleur qu'il poursuivait. Celui qui venait de voler un haut-parleur s'était caché dans la poursuite et l'avait attendu, angle De Maisonneuve et Saint-Mathieu. Le jeune agent aurait reçu cinq coups de couteau, comme en témoignent les trous sur son chandail. Deux étaient plus graves, dont un qui a atteint le coeur. Il l'ignorait alors.

«Je me suis relevé, et là, la douleur commençait à se faire sentir. Je me suis agenouillé, j'ai demandé à un passant d'appeler le 911. Selon moi, je vivais mes derniers instants. J'avais froid et je m'endormais», a déclaré M. Bertrand-Dell'Accio, alors qu'il témoignait au procès de son agresseur, Hicham Chaouby

En fait, le procès n'a pas eu lieu, puisque Chaouby a plaidé coupable à des accusations de vol qualifié et de voies de fait graves.

Les avocats des deux parties ont suggéré conjointement une peine de cinq ans et trois mois d'emprisonnement, qui s'ajouterait à la détention préventive. La juge Nathalie Fafard a entériné la suggestion. Elle a demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à dire à la victime.

Piteux dans le box des accusés, M. Chaouby a présenté ses excuses en pleurant. Pour «le vol et le mal» qu'il a fait à la victime.