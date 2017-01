Les deux suspects arrêtés sont Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir

Les deux suspects arrêtés hier en lien avec l'attentat terroriste à la mosquée de Sainte-Foy à Québec sont Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir. Ils seraient les auteurs présumés de la tuerie, perpétrée dimanche soir, qui a fait six morts et blessé 19 personnes, dont cinq étaient toujours dans un état critique ce matin, parmi la cinquantaine de fidèles réunis pour la prière du soir.