Course meurtrière dans l'est de Montréal: le SPVM dit avoir agi dans les règles de l'art

Un premier appelant au 911 qui donne la mauvaise adresse et le meurtre de Chantal Cyr qui a nécessité une importante chasse à l'homme, provoquant la réaffectation et la mobilisation de plusieurs effectifs ; c'est ainsi que le SPVM explique les longs délais entre le premier appel au 911 et la découverte du corps de James Jardin, qui aurait été la première victime de la folie meurtrière de Frédérick Gingras le 4 décembre dernier.

Frédérick Gingras, 21 ans, est accusé d'avoir tué deux personnes et d'avoir tenté d'en tuer deux autres.

Hier, La Presse a dévoilé le fil des événements contenus dans une déclaration sous serment au soutien d'un mandat que les enquêteurs des Crimes majeurs ont demandé pour que la Régie de l'assurance maladie leur fournisse le dossier de Gingras.

On y apprenait entre autres que trois heures se sont écoulées entre le premier appel au 911 pour des coups de feu dans le logement de James Jardin et la découverte du corps du jeune homme de 20 ans.

Le SPVM dit avoir agi dans les règles de l'art, après avoir reconstitué le fil des événements.

BANDES AUDIO

La commandante Marie-Claude Dandenault, responsable des relations avec les médias, a même écouté les bandes audio.

Elle affirme que le premier appel au 911 fait à 22 h 47 vient de l'un des jeunes qui se trouvaient dans l'appartement de James Jardin au moment du drame, et non pas de l'une des locataires de l'immeuble. Elle affirme que le jeune homme ne parle que de coups de feu et que l'adresse qui est entendue est le 1280 de la 1re Avenue, alors que le drame est survenu au 1281, en face.

« Le préposé du 911 répète l'adresse, le 1280, et le jeune homme n'infirme ni ne la confirme pas. Il répète avoir entendu des coups de feu et raccroche », explique Marie-Claude Dandenault, commandante.

À 22 h 49, trois voitures de police se dirigent sur les lieux. La première arrive à 22 h 59. Les deux autres dans les secondes qui suivent. Mais à 23 h 02, l'appel pour le meurtre de Mme Cyr à la station-service est entendu sur les ondes. Deux des véhicules quittent les lieux pour se rendre sur cette nouvelle scène de crime. Un duo de patrouilleurs demeure sur place. Il reste 11 minutes sur la 1re Avenue avant de quitter le secteur sans avoir rien trouvé.

COUPLE INQUIET

Selon Mme Dandenault, ce n'est qu'à 1 h - plus de deux heures après le meurtre - qu'un couple de locataires de l'immeuble de James Jardin a appelé au 911 pour dire qu'il avait entendu des coups de feu. Le couple a appelé quatre fois en tout. La troisième fois, à 1 h 28, pour dire que la femme avait ouvert la porte déverrouillée du logement de James Jardin et qu'elle avait vu du sang. À 1 h 34, des véhicules de police ont été envoyés au 1281. Ils sont arrivés à 1 h 37, au même moment où le couple appelait pour dire que la porte arrière du logement de James Jardin était ouverte. Le corps a été découvert vers 1 h 45.

La commandante Dandenault affirme qu'un bilan a été fait à la police, comme c'est le cas après tout les événements majeurs. Elle croit que le préposé du 911 n'a également rien à se reprocher puisqu'il a répété l'adresse donnée faussement lors du premier appel, avant que l'interlocuteur ne raccroche.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou à l'adresse postale de La Presse.